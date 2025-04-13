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Рожеві фламінго повернулися на Одещину – понад 150 птахів прилетіли до «Тузлівських лиманів»

12:44, 13 квітня 2025
Фламінго знову на Тузлівських лиманах і шукають місце для гніздування.
Рожеві фламінго повернулися на Одещину – понад 150 птахів прилетіли до «Тузлівських лиманів»
Фото: Facebook / Ivan Rusev
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У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині знову з’явилися рожеві фламінго — близько 150 птахів прилетіли до заповідника після зимівлі в Європі. Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, птахи прибули 12 квітня до ділянки під назвою «Тузлівська Амазонія», привітались із працівниками парку та вирушили шукати затишні місця для гніздування. Русєв назвав їх «рожевими родзинками», знайомими своїм голосом і виглядом.

Науковець також оприлюднив відео, де фламінго спокійно шукають їжу на мілководді. На кадрах видно, що птахи почуваються безпечно — ймовірно, їх зафіксувала одна з фотопасток заповідника.

У 2024 році на території «Тузлівських лиманів» перебувало близько 1500 рожевих фламінго. Частина птахів почала гніздуватися, але згодом, через обстріли російської армії, змушена була залишити заповідник. Їх бачили на березі Дністра та поблизу населених пунктів Маяки й Біляївка. Вчені зазначають, що війна суттєво завадила успішному розмноженню птахів торік.

Цьогоріч команда нацпарку сподівається, що фламінго зможуть знайти безпечні ділянки для гніздування, а працівники обіцяють захищати пернатих гостей.

Фото: Facebook / Ivan Rusev

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