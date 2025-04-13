$180 тисяч або смерть – у Грузії затримали двох чоловіків, які шантажували українця

У Батумі затримали двох чоловіків за вимагання $180 тисяч у громадянина України й тиснули на свідчення.

Фото: hire-auto.biz

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У грузинському місті Батумі правоохоронці затримали двох осіб за підозрою у вимаганні великої суми грошей у 34-річного громадянина України. Про це повідомляє видання NewsGeorgia з посиланням на МВС Грузії.

За даними слідства, підозрювані вимагали у чоловіка 180 тисяч доларів, погрожуючи в разі відмови вбити його та його дружину. Крім того, тиснули на нього з метою зміни свідчень у справі, яка наразі розглядається в українському суді.

Затриманими виявилися 44-річний громадянин України та його 38-річний спільник — громадянин Грузії, який раніше вже мав судимість. Обох затримали на прикордонному пункті «Сарпі» під час спроби виїхати з Грузії до Туреччини.

Наразі триває слідство. За грузинським законодавством обом загрожує до семи років позбавлення волі.

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