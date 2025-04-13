Чи потрібно змінювати по батькові дитині, якщо її тато змінив ім’я — роз’яснення Мін’юсту

Зміна батьком імені є підставою для зміни по батькові в актовому записі про народження малолітньої дитини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції нагадують, що відповідно до українського законодавства ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Ім'я фізичній особі надається відповідно до закону.

Факт народження фізичної особи та визначення її походження, а також зміна імені фізичної особи – є актами цивільного стану, які підлягають обов’язковій державній реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація народження дитини проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові відповідно до норм Сімейного кодексу України.

Зокрема, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо мати та батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Якщо батьки, які мають різні прізвища, то можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства, визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

По батькові дитини визначається за іменем батька.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Спір між батьками щодо визначення прізвища та (або) імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Хто може змінити ім’я?

З досягненням 16-річного віку будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України, може на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові лише за згодою обох батьків (або одного з батьків - у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері). У разі якщо над дитиною, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої дитини здійснюється за згодою піклувальника.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові дитини може подаватися ними особисто, а у разі коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, від його імені може бути подана другим з батьків. У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

За загальним правилом державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених щодо особи, яка змінила ім'я, а також щодо її малолітніх і неповнолітніх дітей, а також її повнолітніх дітей.

Але з цього правила є виняток. Так, актовий запис про зміну імені є підставою для зміни прізвища батьків в актовому записі про народження їх малолітніх дітей у разі одночасної зміни прізвища дітей; а також для зміни імені батька та по батькові дитини в актовому записі про народження малолітньої дитини.Проте така зміна не відбувається «автоматично».

Чи потрібно вносити зміни до свідоцтва про народження, якщо батько змінив ім'я?

Зміна по батькові дитини при зміні імені батька, не є обов’язковою процедурою. Вона рекомендована, оскільки дозволяє одним документом – свідоцтвом про народження дитини підтвердити факт родинних відносин. Але, якщо такі зміни не внести до актового запису про народження дитини – усі раніше видані їй документи залишаться чинними, а факт родинних відносин підтверджуватиметься ще одним додатковим документом - свідоцтвом про зміну імені батька.

При прийнятті заяви про зміну імені ( тобто був Сергій став Володимир) працівник відділу державної ДРАЦС роз’яснює заявнику про те, що за наявності у нього малолітніх дітей до їх актових записів про народження можливо внести відповідні зміни, зокрема змінити його ім’я, як батька дитини та по батькові дитини.

Для цього, після державної реєстрації зміни імені, необхідно подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву батьків про зміну по батькові дитини та за результатами її розгляду отримати нове свідоцтво про народження дитини з оновленими даними.

Куди необхідно звернутися, щоб змінити по батькові?

На час дії військового стану в Україні заяву про зміну імені, а також заяву про зміну імені батька та по батькові малолітньої дитини в актовому записі про народження дитини, можна подати, особисто звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника.

Для подання заяви пред’являється паспорт громадянина України.

Реалізація права на зміну по батькові залежить від віку дитини.

1. У дитини, яка не досягла 14-річного віку, можна змінити по батькові за умови, що батько цієї дитини змінив власне ім’я. Для цього потрібно подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву обох батьків дитини (або лише батька - у разі, коли матір померла, визнана безвісно відсутньою, оголошена померлою, визнана обмежено дієздатною, недієздатною) про зміну по батькові дитини. До заяви додається свідоцтво (свідоцтва) про народження дитини (дітей). Після внесення змін до актового запису про народження малолітньої дитини заявнику буде повторно видано свідоцтво про народження з оновленими даними. Раніше видані свідоцтва про народження малолітніх дітей заявника вилучаються і знищуються у встановленому порядку.

2. Дитина, у віці від 14 років до 16 років, може самостійно подати заяву про зміну по батькові, лише за письмової згоди обох батьків (або одного з батьків - у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері). При цьому зміна імені батьком не обов’язкова.

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові малолітньої дитини може подаватися ними особисто, а у разі коли така заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, ця заява, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, від його імені може бути подана другим з батьків.

3. Дитина, яка досягла 16-річного віку, може самостійно подати заяву про зміну по батькові. Згода батьків на таку зміну, а також зміна імені батьком не потрібні.

В останніх двох випадках до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто заявником подається заява про зміну імені, до якої додаються:

а) свідоцтво про народження заявника;

б) свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);

в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

ґ) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

д) фотокартка заявника;

є) квитанція про сплату державного мита.

Після державної реєстрації зміни імені заявнику видається свідоцтво про зміну імені, яке є підставою для обов’язкового звернення протягом одного місяця до територіальних підрозділів Державної міграційної служби для обміну паспорта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.