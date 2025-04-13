По программе «Контракт 18-24» уже 500 подписантов, еще 1500 – на очереди, – Павел Палиса

«Хотелось бы больше», – в Офисе Президента прокомментировали низкое количество контрактов по программе «18-24».

Фото: Суспільне Новини

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Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что по программе «Контракт 18-24» на сегодня подписано около 500 контрактов, на этапе подписания еще 1500 человек. Об этом он сообщил в интервью Bihus.Info.

По словам Палисы, несмотря на большое количество желающих вступить в ряды Вооруженных сил Украины, реальные показатели пока остаются низкими. «Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много», - сказал он.

В Офисе президента сейчас изучают причины, почему часть добровольцев, которые заполнили заявки, не дошли до заключения контракта. Палиса подчеркнул, что пока рано делать выводы об эффективности программы - для этого нужно минимум четыре месяца.

«Где-то родители влияют. Где-то подумали, что вот-вот будет мир, и уже не надо. Причин много. Мы их изучаем, чтобы сделать выводы», - добавил заместитель руководителя ОП.

Программа «Контракт 18-24» предусматривает возможность добровольного заключения краткосрочного контракта с Вооруженными силами для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Она была запущена как один из шагов к укреплению украинской армии на фоне продолжающейся полномасштабной войны.

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