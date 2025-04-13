У Вінниці судили 17-річного одесита за підпал будівлі ТЦК

У Вінниці судили неповнолітнього, який намагався підпалити ТЦК за 80 тисяч гривень, обіцяні через Telegram-канал.

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Вінницький міський суд Вінницької області у справі №127/35517/24 виніс вирок неповнолітньому хлопцеві, який у липні 2024 року підпалив будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Згідно з матеріалами справи, підпал стався 6 липня рано-вранці. Хлопець облив вхід до будівлі горючою рідиною і підпалив. Завдяки оперативним діям чергової частини пожежу вдалося швидко локалізувати. На місці знайшли шматок тканини зі слідами ДНК.

Палія зафіксували камери відеоспостереження на сусідніх будинках. Того ж дня його затримали в одному з готелів міста. Як з’ясувалося, хлопець приїхав з Одеси, йому ще не виповнилося 18 років.

На суді він розповів, що отримав завдання підпалити ТЦК через Telegram-канал. За це йому пообіцяли 80 тисяч гривень. Відео підпалу потрібно було надіслати замовникам. Для підпалу він використав шматок власної футболки як гніт, що й дозволило експертам встановити його причетність за ДНК. Двоє свідків упізнали його, один з них — працівник готелю, де хлопець проживав з 4 по 6 липня.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та пояснив, що погодився на злочин через складні життєві обставини. Його мати зазначила, що виховує сина сама, і в родині тяжке матеріальне становище. Родину взяли на облік як таку, що перебуває в складних життєвих умовах.

За вчинення диверсії в умовах воєнного стану підлітку загрожувало до 15 років ув’язнення або довічне. З урахуванням віку, щирого каяття та соціального становища суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

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