Бэтмен и Робин в поисках мошенников в Лондоне – как прошла операция правоохранителей

Лондонские копы переоделись в Бэтмена и Робина, чтобы разоблачить уличных аферистов.

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В центре Лондона правоохранители провели необычную операцию - на Вестминстерском мосту полиция задержала уличных мошенников, замаскировавшись в костюмы Бэтмена и Робина. Об этом сообщает The Independent.

Видео задержания опубликовали на страницах полиции Большого Лондона. На записи видно, как двое полицейских в супергеройских костюмах пробираются сквозь толпу туристов и задерживают подозреваемых в мошенничестве.

Такую тактику выбрали после того, как уличные аферисты начали узнавать полицейских в штатском еще до начала операции. «Креативный подход позволил приблизиться к злоумышленникам незамеченными», - отметили в полиции.

Вестминстерский мост расположен в туристическом центре города - недалеко от парламента. Эту локацию часто выбирают мошенники, которые играют в так называемые «наперстки», пытаясь обмануть туристов.

Один из задержанных уже предстанет перед судом - его признали виновным и оштрафовали на 925 фунтов стерлингов (более 50 тысяч гривен). Другой был отпущен под залог, но впоследствии покинул страну и на суд не явился, поэтому его осудили заочно.

Фото: The Independent

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