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Нотариальное удостоверение земельных соглашений — алгоритм действий

13:20, 13 апреля 2025
Договор купли-продажи земельного участка подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Нотариальное удостоверение земельных соглашений — алгоритм действий
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В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили особенности нотариального удостоверения земельных сделок.

Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой ценный ресурс, формирующий земельный банк на основе арендуемых или частных участков, принадлежащих как небольшим фермерам, так и крупным агрохолдингам. Отчуждение таких земель должно основываться на нормах действующего законодательства Украины с учетом особенностей правового регулирования и режима данного вида земель.

Второй этап земельной реформы открыл рынок земли для юридических лиц, созданных и зарегистрированных по законодательству Украины. Основное условие – их владельцами (акционерами или членами) должны быть исключительно граждане Украины, государство или территориальные общины.

При удостоверении договора купли-продажи объектов недвижимости, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, подаются:

– документы, удостоверяющие гражданскую дееспособность физических лиц, гражданскую правоспособность и дееспособность юридических лиц, полномочия представителей физических или юридических лиц;

– документы, подтверждающие право собственности на земельный участок;

– в случае совместной собственности на земельный участок – нотариально удостоверенное согласие или личное присутствие супруга/супруги, свидетельство о браке, его/её паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

– в случае если земельный участок находится в аренде – согласие арендатора на продажу (если покупатель – не арендатор);

– выписки из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а также из технической документации о нормативной денежной оценке;

– отчет об экспертной денежной оценке земли;

– реквизиты открытых счетов;

– документы, подтверждающие источники происхождения средств или активов, за счет которых приобретается право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи такого земельного участка подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Удостоверение договоров, в частности об отчуждении земельного участка, осуществляется по месту нахождения имущества, или по месту нахождения юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства физического лица – стороны договора (согласно ч. 6 ст. 55 Закона).

Законодательством предусмотрено 8 случаев, при которых приобретение права собственности на земли сельскохозяйственного назначения запрещается (ч. 1 ст. 130 Земельного кодекса Украины).

Эти запреты касаются как физических, так и юридических лиц. Для последних перечень нормативных запретов значительно шире, включая требования по финансовому мониторингу, в частности раскрытие информации о конечных бенефициарных собственниках.

Процесс удостоверения договоров отчуждения сельскохозяйственных земель сложен и зависит от субъектного состава участников сделки. Поэтому обращение к нотариусам является гарантией законности и безопасности таких операций.

В прошлом году в Днепропетровской, Одесской и еще четырех южных областях нотариусы зафиксировали свыше 73 тысяч сделок с сельскохозяйственной землей. Лидерами стали Днепропетровская (22 464) и Одесская (21 393) области.

Земли сельскохозяйственного назначения – ценный ресурс, продажа которого регулируется законом. С 2024 года приобретать такие земли могут и юридические лица.

Для оформления сделки требуется пакет документов: от паспортов до подтверждения законности денежных средств. Обязательное нотариальное удостоверение. Законодательством предусмотрено 8 запретов на покупку земли, особенно для юридических лиц.

Оформление купли-продажи сельхозземли является сложным процессом, поэтому обращение к нотариусу – гарантия безопасности и законности сделки.

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