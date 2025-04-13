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На Киевщине девушка въехала на кладбище и разгромила могилы

13:38, 13 апреля 2025
Машина разрушила несколько могил в Княжичах, водитель, вероятно, была нетрезвой.
На Киевщине девушка въехала на кладбище и разгромила могилы
Фото: Общественный Ревизор. Бровары
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В селе Княжичи Броварского района Киевской области автомобиль ночью заехал на территорию кладбища и повредил несколько могил. Об этом сообщает Общественный Ревизор. Бровары.

Инцидент произошел после завершения комендантского часа. По словам местных жителей, за рулем находилась девушка с признаками алкогольного опьянения. Она потеряла управление и въехала на центральное кладбище, где снесла несколько надгробий.

На месте происшествия остались следы от авто, сломанные ограждения и поврежденные памятники. Сейчас родственников умерших, чьи могилы были разрушены, призывают обратиться в полицию и подать соответствующие заявления.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

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Киевская область

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