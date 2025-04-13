13-летний украинский каратист отказался фотографироваться с россиянином на турнире

13-летний украинец завоевал бронзу на турнире в Мексике и отказался от совместного фото с россиянином.

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Во время этапа Юношеской лиги каратэ в мексиканской Гвадалахаре 13-летний Евгений Мельник из киевского клуба Shogun получил бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг. Это первая международная награда спортсмена.

Впрочем, наибольшее внимание привлек не только результат, но и поступок юного каратиста после церемонии награждения. Когда организаторы предложили сделать совместное фото всем призерам, среди которых был и представитель России, Евгений отказался становиться рядом и пожимать руку. Несмотря на просьбу, он покинул пьедестал и не участвовал в общем фото.

Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, отметив, что парень проявил принципиальную позицию, выбрав достоинство вместо формальностей.

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