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РФ ударила баллистическими ракетами по Сумам — известно о 20 погибших, видео последствий

11:50, 13 апреля 2025
Владимир Зеленский отреагировал на удар российской баллистики по Сумам и опубликовал кадры с места атаки.
РФ ударила баллистическими ракетами по Сумам — известно о 20 погибших, видео последствий
Фото: ГСЧС
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В субботу, 13 апреля, РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. Об этом сообщили в Сумском городском совете.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что на данный момент известно о более чем 20 погибших.

В городе повреждены нежилые и жилые здания, автомобили, общественный транспорт. Власти развернули в областном центре штаб по ликвидации последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумам и опубликовал кадры с места атаки.

«Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, учебные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господнего в Иерусалим.

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь может действовать так, забирая жизни обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают.

Необходима жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, какого заслуживает террорист. Спасибо всем, кто с Украиной и помогает нам защищать жизни», — подчеркнул Глава государства.

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Сумы ракетный удар

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