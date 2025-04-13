На Волыни мужчина за 4 тысячи долларов организовал переправку военнообязанного в Беларусь

Переправщик непосредственно должен был помочь военнообязанному покинуть страну вне официальных пунктов пропуска.

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На Волыни задержан местный житель, который требовал 4 тысячи долларов за пересечение границы во время войны. Об этом сообщает Спецпрокуратура в области обороны Западного региона.

Под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении жителю Дубенского района по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый за 4 тысячи долларов организовал незаконный трансфер военнообязанного в Беларусь — предоставил ему инструкции относительно необходимого снаряжения и вещей, а через несколько дней встретился с ним в Луцке.

Вместе они планировали добраться рейсовым автобусом до Киевской области, где переправщик непосредственно должен был помочь военнообязанному покинуть страну вне официальных пунктов пропуска.

По дороге к отправному пункту обоих задержали. За свои услуги подозреваемый уже успел получить аванс. На данный момент ему избрана мера пресечения.

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