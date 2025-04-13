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ИИ на YouTube поможет создавать фоновую музыку для видео

18:19, 13 апреля 2025
YouTube запустил «Музыкальный помощник» для генерации фоновой музыки с помощью ИИ.
ИИ на YouTube поможет создавать фоновую музыку для видео
Фото: MediaSapiens
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YouTube представил новую функцию «Музыкальный помощник», которая позволяет создателям контента генерировать фоновую музыку для видео с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает TechCrunch.

Инструмент доступен на платформе Creator Music, где пользователи могут во вкладке «Музыкальный помощник» вводить текстовые запросы или указывать желаемые инструменты, настроение или тип видео. На основе этих запросов искусственный интеллект генерирует несколько вариантов бесплатных треков, которые можно загрузить и использовать в видео.

Эта функция сейчас постепенно становится доступной для авторов, которые имеют доступ к Creator Music в рамках партнерской программы YouTube.

Ранее YouTube тестировал функцию «Dream Track», которая использует технологию DeepMind Lyria и позволяет создавать короткие треки в стиле известных исполнителей. Однако пока она доступна только для инструментальной музыки. В то же время компания работает над интеграцией Dream Track в Creator Music.

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YouTube технологии ИИ

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