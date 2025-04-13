Число погибших в Сумах из-за удара РФ возросло до 24, среди них — ребенок

Пострадали 84 человека, среди которых 7 детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска 13 апреля нанесли ракетные удары по центру Сум.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них 1 ребенок.

Пострадали 84 человека, из них семеро детей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «такая атака в великий христианский праздник является абсолютным злом»:

«Утром в Вербное воскресенье, когда верующие идут в церковь, чтобы отпраздновать вход Господень в Иерусалим, Россия совершила ужасную атаку на жилой район города Сумы. Многие гражданские люди были убиты и ранены».

По его словам, Украина уже передает подробную информацию об этом военном преступлении всем своим партнерам и международным институтам: «Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать... Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО и усилить давление на Москву».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.