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Число погибших в Сумах из-за удара РФ возросло до 24, среди них — ребенок

13:24, 13 апреля 2025
Пострадали 84 человека, среди которых 7 детей.
Число погибших в Сумах из-за удара РФ возросло до 24, среди них — ребенок
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Российские войска 13 апреля нанесли ракетные удары по центру Сум.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них 1 ребенок.

Пострадали 84 человека, из них семеро детей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «такая атака в великий христианский праздник является абсолютным злом»:

«Утром в Вербное воскресенье, когда верующие идут в церковь, чтобы отпраздновать вход Господень в Иерусалим, Россия совершила ужасную атаку на жилой район города Сумы. Многие гражданские люди были убиты и ранены».

По его словам, Украина уже передает подробную информацию об этом военном преступлении всем своим партнерам и международным институтам: «Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать... Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО и усилить давление на Москву».

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Сумы ракетный удар

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