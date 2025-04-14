В Сумах в результате российского ракетного удара трагически погиб полковник Юрий Юла

В Сумах погиб полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

13 апреля в результате российского ракетного удара по Сумам погиб полковник Юрий Юла, бывший заместитель командира 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Об этом сообщили в Бердичевской районной военной администрации.

Юрий Юла получил ранения, несовместимые с жизнью. Согласно сообщению, ему было 43 года.

«Командир воинской части А 1476 Юрий Юла, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени, был настоящим патриотом, боевым командиром, профессионалом своего дела и примером для других. Бердичевская районная военная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Андреевича, а также личному составу воинской части А 1476 и 26-й артиллерийской бригады в связи с гибелью их командира. Мы будем помнить его героический боевой путь, мужество, доблесть и самопожертвование», — отметили в РВА.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибли 34 человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.