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Комиссия утвердила список лиц, допущенных к участию в конкурсе на должности в САП

12:55, 14 апреля 2025
Более 500 человек подали документы для участия в конкурсе на замещение должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Комиссия утвердила список лиц, допущенных к участию в конкурсе на должности в САП
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Члены Конкурсной комиссии по проведению конкурса на должности прокурора, заместителя руководителя подразделения и руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 апреля утвердили списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Всего для участия в конкурсе подали свои документы 514 кандидатов.

«Это наибольший показатель за все годы деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Так, в 2022 году в САП подали документы 308 кандидатов, в 2023 — лишь 154.

Такое рекордное количество кандидатов в 2025 году свидетельствует об увеличении доверия к независимой Специализированной антикоррупционной прокуратуре, к ее ценностям и высоким стандартам работы», — отметили в САП.

Тестирование на знание законодательства состоится 22–24 апреля по адресу: г. Киев, ул. Юрия Илленко, 81-Б (Тренинговый центр прокуроров Украины).

Перечень вопросов опубликован на сайте Офиса Генерального прокурора.

Для допуска к следующему этапу конкурса кандидатам необходимо набрать 80 и более баллов.

 

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