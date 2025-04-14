Володимир Зеленський у інтерв’ю не називав дані про 100 тисяч загиблих військових, — речник Президента

Речник Президента спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито заявив про 100 000 загиблих військових.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю у програмі «60 Minutes» для каналу CBS не говорив про те, що нібито число втрат серед українських захисників становить 100 тисяч. Про це зазначив прессекретар Президента Сергій Никифоров у коментарі українським медіа.

За його словами, Глава держави під час інтерв'ю не озвучував цифру про 100 тисяч втрат українських військових. Але, такі дані прозвучали у закадровому сюжеті програми.

«1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 – українських військових», – йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами Президента.

Джерело відповідної інформації у сюжеті не вказується.

Никифоров наголосив, що Президент в інтерв’ю такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали за кадром.

Володимир Зеленський сказав лише, що «наш народ платить найвищу ціну».

«Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з погляду фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей», – наголосив Президент.

Скріншот програми «60 Minutes»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.