Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський у інтерв’ю не називав дані про 100 тисяч загиблих військових, — речник Президента

13:06, 14 квітня 2025
Речник Президента спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито заявив про 100 000 загиблих військових.
Володимир Зеленський у інтерв’ю не називав дані про 100 тисяч загиблих військових, — речник Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю у програмі «60 Minutes» для каналу CBS не говорив про те, що нібито число втрат серед українських захисників становить 100 тисяч. Про це зазначив прессекретар Президента Сергій Никифоров у коментарі українським медіа.

За його словами, Глава держави під час інтерв'ю не озвучував цифру про 100 тисяч втрат українських військових. Але, такі дані прозвучали у закадровому сюжеті програми.

«1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 убитих мирних жителів і до 100 000 – українських військових», – йдеться в сюжеті 60 Minutes поміж словами Президента.

Джерело відповідної інформації у сюжеті не вказується.

Никифоров наголосив, що Президент в інтерв’ю такої цифри не називав, як і деяких інших речей, що прозвучали за кадром.

Володимир Зеленський сказав лише, що «наш народ платить найвищу ціну».

«Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з погляду фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей», – наголосив Президент.

Скріншот програми «60 Minutes» 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Аспірантів третього року навчання перевірять на знання української та іноземної мов – уряд опублікував постанову

Кабмін опублікував зміни щодо складання заліку з української та іноземної мов для аспірантів і ад’юнктів третього року навчання.

Комітет з нацбезпеки рекомендує Раді прийняти закон про спрощення списання військового майна

Розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час воєнних дій, внаслідок ракетних атак чи інших проявів збройної агресії або у зв’язку з виконанням бойового (спеціального) завдання.

Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації

У МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше.

Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн – Ірина Верещук заявила, що це неправильно

Також Ірина Верещук виявила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду