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Ресторан «Кухня юриста» використав юридичні символи в брендингу та потрапив у скандал

16:15, 14 квітня 2025
Ресторан «Lawyer’s Kitchen» використовував у своєму брендингу зображення, що асоціюються з юридичною професією.
Ресторан «Кухня юриста» використав юридичні символи в брендингу та потрапив у скандал
Фото: lawtrend.in
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В індійському місті Джайпур ресторан під назвою «Lawyer’s Kitchen» (Кухня юриста) опинився в центрі скандалу через використання юридичних символів у своїй рекламній продукції, пише Law Trend.

У назві «A Lawyer’s Kitchen» літера «A» у слові «Lawyer’s» була виконана у формі символічної білої пов’язки на шиї, яку в Індії носять адвокати як частину свого офіційного дрес-коду.

Крім того, літера «T» у слові «Kitchen» була зображена у формі суддівського молотка — емблеми судової влади, яку зазвичай можна побачити в залі суду.

Це викликало невдоволення серед місцевих юристів, які вважають, що таке використання символіки може ввести громадськість в оману та підриває гідність юридичної професії.

Представники юридичної спільноти подали скаргу до поліції, стверджуючи, що ресторан порушує положення Закону про адвокатуру та може бути притягнутий до відповідальності за несанкціоноване використання професійної символіки.

На даний момент ресторан тимчасово припинив свою діяльність.

Фото: indiatimes.com

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Індія

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