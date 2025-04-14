Кабмін затвердив схему посадових окладів чиновників Верховної Ради

Уряд затвердив схему розмірів посадових окладів державних службовців Верховної Ради.

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Кабмін постановою №419 затвердив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад в апараті Верховної Ради.

Установлено, що рівні посад державної служби в апараті парламенту визначаються згідно з каталогом типових посад державної служби в апараті Верховної Ради, затвердженим головою Верховної Ради.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2025 року.

Для цілей цієї схеми грейд — це зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень статті 96 Кодексу законів про працю України.

Для грейду 1 установлено посадовий оклад 119 465 грн. Для грейду 4 посадовий оклад становитиме 70 689 грн.

Грейд 5 – 67 155 грн, грейд 6 – 63 797 грн, грейд 7 – 54 500 грн, грейд 8 – 54 376 грн, грейд 9 - 51 787 грн, грейд 10 – 49 321 грн, грейд 11 – 37 939 грн, грейд 12 – 29 184 грн.

Посадові оклади заступників керівника апарату Верховної Ради встановлюються на 5% нижче, ніж посадовий оклад керівника апарату, визначений цією схемою.

Посадові оклади перших заступників (у разі наявності) та заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників підрозділів встановлюються на 4,5 відсотка нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника структурного підрозділу, підрозділу за відповідною сім’єю посад, до якої віднесено посаду першого заступника (заступника) керівника структурного підрозділу, підрозділу, визначений цією схемою.

Як писала «Судово-юридична газета», 11 березня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект 8222 від 23 листопада 2022 року, який має на меті запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців.

17 березня цей закон 4282-ІХ було спрямовано на підпис Президенту.

Закон мав набрати чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм.

Однак наразі він не підписаний, відповідно, чинності не набув.

Автор: Наталя Мамченко

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