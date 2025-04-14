Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 миллиардов — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что США говорят, что не могут продать Patriot Украине, но продают их Израилю.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский объявил о намерении приобрести у США десять систем ПВО Patriot на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом Зеленский заявил в интервью CBS.

Он отметил, что некоторые европейские страны готовы предоставить финансовую помощь для закупки этих систем.

«США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они продают такие системы, например Израилю. Я не говорю, что Израилю они не нужны, но если мы партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину? - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что во время беседы с президентом Дональдом Трампом он предложил несколько вариантов, в частности, предложил приобрести системы Patriot и попросил лицензии на их производство.

«Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города. Это 15 миллиардов [долларов]. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги», – рассказал Президент.

Он также отметил, что Украина все же получила дополнительные системы Patriot, обещанные на саммите НАТО в Вашингтоне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.