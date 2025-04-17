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Украина готова купить в США не менее 10 систем ПВО Patriot, — Зеленский

20:00, 17 апреля 2025
Президент отметил, что говорил с Дональдом Трампом о Patriot и США «будут работать над этим».
Украина готова купить в США не менее 10 систем ПВО Patriot, — Зеленский
Фото: Raytheon Technologies
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова закупить у США как минимум 10 систем противовоздушной обороны Patriot.

Глава государства признал, что в мире существует серьезный дефицит и проблема с приобретением этих комплексов.

Тем не менее, США как обладатели соответствующих лицензий могли бы предоставить Украине гарантии по Patriot. Украина рассматривает это как часть гарантий безопасности.

При этом президент США Дональд Трамп осведомлен о запросе Украины и заявил, что будет работать над этим вопросом.

«Мы готовы купить как минимум 10 систем Patriot. Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего телефонного разговора. Он сказал мне, что Америка будет работать над этим. Кроме этого, у меня другой информации нет», — заявил Глава государства на брифинге.

Кроме того, Украина ведет отдельные переговоры с европейцами — они помогут с финансированием, если США согласятся продать системы.

Президент также отметил, что Украине известно о наличии таких систем в странах Ближнего Востока и Европы.

Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении приобрести у США десять систем ПВО Patriot на сумму 15 миллиардов долларов.

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США президент Владимир Зеленский ПВО

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