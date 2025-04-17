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Удар по Сумам нельзя назвать «ошибкой», — Зеленский прокомментировал слова Трампа

20:13, 17 апреля 2025
Спецоперацию нельзя назвать «ошибкой», – Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Дональда Трампа на российский удар по Сумам 13 апреля.
Удар по Сумам нельзя назвать «ошибкой», — Зеленский прокомментировал слова Трампа
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Президент Владимир Зеленский заявил, что атаку РФ по Сумам 13 апреля нельзя считать «ошибкой», как о ней сказал президент США Дональд Трамп, поскольку удар был нанесён несколькими ракетами и с применением кассетных боеприпасов.

«Нельзя назвать ошибкой эту спецоперацию россиян относительно атаки на Сумы», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что удар был нанесён по гражданскому городу, а не по линии фронта.

«Я объясню почему. Мы целимся в этого человека, хотели попасть в ребёнка, а попали в его мать… Простите, но это убийство. Этот удар был направлен сюда, в центр. Он не шёл на фронт. И рассказывать истории вроде “я (Путин) бил по фронту, но это ошибка, извините”... Когда ты бьёшь по центру города, и не одной ракетой — это уже не ошибка. И, кажется, в Сумах использовались кассетные боеприпасы. Кассеты применяются тогда, когда хотят нанести серьёзный удар. Какие потери мы хотим нанести той стороне, по которой бьём?» — отметил Президент.

Как известно, в результате российской атаки погибли 36 человек. В больнице находятся 44 пострадавших, среди них — 10 детей. Всего сообщалось о 129 пострадавших.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совершила ошибку», когда ударила по Сумам в Вербное воскресенье.

«Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасный поступок», — заявил Трамп.

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