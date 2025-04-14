Це жахливо, вони зробили помилку, — Трамп відреагував на російський ракетний удар по Сумах

Президент США заявив, що росіяни зробили помилку.

Фото: Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Росії по Сумах 13 квітня, внаслідок якої загинули 34 людини.

Американський президент на борту літака Air Force One заявив представникам ЗМІ, що Росія «зробила помилку», коли вдарила по Сумах у Вербну неділю.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ», — заявив Трамп, передає CNN.

На запитання, що саме він має на увазі під словом «помилка», президент США не став уточнювати. Натомість президент Штатів ще раз повторив, що «росіяни зробили помилку».

«Я так вважаю. Слухайте, запитайте в них», - сказав Трамп.

Крім того, американський лідер висловив думку, що «розв'язання цієї війни - це зловживання владою».

«Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну», — повторив Трамп свою тезу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок атаки загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Також постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах.

Також державний секретар Марко Рубіо від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок російського ракетного удару по Сумах.

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