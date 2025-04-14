Жодних переговорів України з Росією в Анкарі 15-16 квітня не буде, — МЗС

У МЗС наголосили, що жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Туреччині не планується.

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У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про те, що в Анкарі нібито відбудуться переговори між українською та російською делегаціями стосовно безпеки в Чорному морі. Про це заявила ведуча «ТСН.Тиждень» Алла Мазур із посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

«Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося», — зазначила вона.

Також речник МЗС Георгій Тихий заявив, що жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Туреччині не планується.

«Спростовуємо. Жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Анкарі не буде і не планувалося», - заявив він у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, раніше видання CNN Turk із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини заявило, що 15−16 квітня в Анкарі відбудуться переговори української та російської делегацій щодо безпеки в Чорному морі. Згідно з повідомленням, переговори мали проходити в штабі Військово-морських сил.

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