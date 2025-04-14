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Никаких переговоров Украины с Россией в Анкаре 15-16 апреля не будет, — МИД

08:20, 14 апреля 2025
В МИДе отметили, что никаких встреч в формате Украина-Россия 15-16 апреля в Турции не планируется.
Никаких переговоров Украины с Россией в Анкаре 15-16 апреля не будет, — МИД
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В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о том, что в Анкаре якобы состоятся переговоры между украинской и российской делегациями по вопросам безопасности в Чёрном море. Об этом заявила ведущая «ТСН. Тиждень» Алла Мазур со ссылкой на комментарий заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

«Ничего подобного, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — отметила она.

Также спикер МИД Георгий Тихий заявил, что никаких встреч в формате Украина–Россия 15–16 апреля в Турции не планируется.

«Опровергаем. Никаких встреч в формате Украина–Россия 15–16 апреля в Анкаре не будет и не планировалось», — заявил он в комментарии «Интерфакс-Украина».

Как известно, ранее издание CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщило, что 15–16 апреля в Анкаре состоятся переговоры украинской и российской делегаций по вопросам безопасности в Чёрном море. Согласно сообщению, переговоры должны были проходить в штабе Военно-морских сил.

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рф МИД Украина Турция

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