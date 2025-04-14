Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл шокирован российским ударом по Сумам

Ричард Гренелл отреагировал на российский террор, отметив, что россияне совершили его в «священный день».

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибло 34 человека, среди них 2 ребенка. Также пострадало 117 человек, из них 15 детей.

Специальный посланник президента США Трампа Ричард Гренелл шокирован российским ударом по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля.

Свою реакцию на российскую атаку он опубликовал на своей странице в сети X в день, когда произошёл обстрел.

Чиновник Белого дома эмоционально отреагировал на российский террор, отметив, что россияне совершили его в «священный день».

«Атака в священный день Вербного воскресенья?! Господи боже», — написал он, прикрепив к посту ссылку на материал одного из американских СМИ, в котором говорилось о пострадавших и погибших в результате атаки России по Сумам.

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам.

Также государственный секретарь Марко Рубио от имени США выразил «самые глубокие соболезнования» погибшим и пострадавшим в результате российского ракетного удара по Сумам.

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