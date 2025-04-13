Ракетный удар по Сумам: число погибших возросло до 34, среди них двое детей — ГСЧС

По состоянию на 18:00 пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Фото: suspilne.media

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 погибло 34 человека, среди них 2 ребенка.

Также там отметили, что всего пострадало 117 человек, из них 15 детей.

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам.

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