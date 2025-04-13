Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам

Кит Келлог подчеркнул, что эта атака переходит все границы приличия.

Фото: facebook.com/sumska.oda

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы.

Специальный представитель президента США Кит Келлог отреагировал на российский ракетный удар по Сумам.

Он подчеркнул, что эта атака «переходит все границы приличия».

«Десятки погибших и раненых среди мирных жителей. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно», — написал Келлог на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп продолжает работать над тем, чтобы положить конец войне России против Украины.

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