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1 тысяча долларов за незаконное пересечение границы — на Черниговщине разоблачили организатора схемы

23:59, 13 апреля 2025
Мужчина разработал план и нашел водителя, который согласился перевезти военнообязанных к границе с Беларусью.
1 тысяча долларов за незаконное пересечение границы — на Черниговщине разоблачили организатора схемы
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В Черниговской области сообщено о подозрении злоумышленнику, который обещал переправить военнообязанных через границу за 1 тысячу долларов. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По информации следствия, 58-летний житель Черниговщины организовал схему нелегальной переправки мужчин призывного возраста через границу.

Он находил желающих незаконно покинуть территорию Украины через Telegram. Среди них были 23-летний житель Харькова и 21-летний житель Кропивницкого. Стоимость такой «услуги» составляла 1000 долларов.

Мужчина разработал план и, под видом предоставления платных транспортных услуг, нашёл водителя, который согласился перевезти парней из Коростеня к границе с Беларусью. Однако во время поездки на пограничном посту их остановили пограничники, и пересечь границу им не удалось.

Нарушители были привлечены к административной ответственности. Во время обыска в доме организатора нашли компьютер с перепиской с потенциальными клиентами, а также карты приграничных территорий.

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