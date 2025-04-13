1 тисяча доларів за незаконний перетин кордону — на Чернігівщині викрили організатора схеми

Чоловік розробив план і знайшов водія, який погодився перевезти військовозобов’язаних до кордону з Білоруссю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині повідомлено про підозру зловмиснику, який обіцяв переправити військовозобов’язаних через кордон за 1 тисячу доларів. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, 58-річний чоловік з Чернігівщини організував схему нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Він знайшов людей, які хотіли незаконно виїхати з України, через Telegram. Серед них були 23-річний мешканець Харкова і 21-річний житель Кропивницького. Вартість такої послуги становила 1000 доларів.

Чоловік розробив план і, під виглядом надання платних транспортних послуг, знайшов водія, який погодився перевезти хлопців із Коростеня до кордону з Білоруссю. Однак, під час поїздки, на прикордонному посту їх зупинили прикордонники, і вони не змогли перетнути кордон.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Під час обшуку вдома у організатора знайшли комп’ютер, на якому він вів переписку з потенційними клієнтами, а також карти прикордонних територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.