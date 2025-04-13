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Атака РФ на Суми: саме повторний ракетний удар спричинив масові жертви

17:06, 13 квітня 2025
Друга балістична ракета, випущена росіянами, була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста.
Атака РФ на Суми: саме повторний ракетний удар спричинив масові жертви
Фото: ДСНС
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія 13 квітня завдала подвійного ракетного удару по центру міста Суми, застосувавши дві балістичні ракети.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що саме повторний ракетний удар спричинив найбільше жертв.

«Колосальна жорстокість російського терору. Сьогодні зранку було нанесено два ракетних удари по центру міста Суми. Саме повторний удар балістичною ракетою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених», - заявив він.

Так, друга балістична ракета, випущена росіянами, була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста.

«За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів. Вибух стався приблизно у 200 метрах від місця першого влучання, в районі, де знаходиться житлова забудова, навчальні заклади та магазини», - зазначив Кривошеєнко.

Він підкреслив, що такі дії російських окупантів вказують на сплановану атаку саме по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях.

Начальник МВА додав, що на місці досі продовжують працювати всі служби, правоохоронні органи та експерти.

«Незабаром будуть офіційні повідомлення щодо типу боєприпасу, який використали терористи, щоб вбити якомога більше людей. Щирі співчуття родинам загиблих, боремося за кожне життя в лікарнях міста», - підсумував він.

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Суми ракетний удар

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