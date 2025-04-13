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Атака РФ на Сумы: именно повторный ракетный удар повлек массовые жертвы

17:06, 13 апреля 2025
Вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами, была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города.
Атака РФ на Сумы: именно повторный ракетный удар повлек массовые жертвы
Фото: ГСЧС
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия 13 апреля нанесла двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив две баллистические ракеты.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что именно повторный ракетный удар привёл к наибольшему количеству жертв.

«Колоссальная жестокость российского террора. Сегодня утром были нанесены два ракетных удара по центру города Сумы. Именно повторный удар баллистической ракетой привёл к человеческим потерям с большим числом погибших и раненых», — заявил он.

Вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами, была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальный урон людям на улицах города.

«По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов. Взрыв произошёл примерно в 200 метрах от места первого удара, в районе, где расположены жилые дома, учебные заведения и магазины», — отметил Кривошеенко.

Он подчеркнул, что такие действия российских оккупантов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах.

Начальник ГВА добавил, что на месте до сих пор продолжают работать все службы, правоохранительные органы и эксперты.

«В ближайшее время будут официальные сообщения относительно типа боеприпаса, который использовали террористы, чтобы убить как можно больше людей. Искренние соболезнования семьям погибших, боремся за каждую жизнь в больницах города», — подытожил он.

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Сумы ракетный удар

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