Работника уволили во время больничного — оплатят ли ему дни нетрудоспособности

В Гоструде объяснили, что делать работнику, которого уволили во время временной нетрудоспособности.

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В Восточном межрегиональном управлении Госслужбы труда разъяснили, оплатят ли сотруднику дни временной нетрудоспособности, если он был уволен с работы во время больничного.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам органами Пенсионного фонда с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности (установления другой группы, подтверждения ранее установленной группы инвалидности), независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период временной нетрудоспособности.

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