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Взятка в $3 тысячи за закрытие уголовного производства – подозревают полицейского из Запорожья

20:07, 13 апреля 2025
Правоохранитель требовал от мужчины взятку за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства, открытого по факту уклонения от призыва на военную службу.
Взятка в $3 тысячи за закрытие уголовного производства – подозревают полицейского из Запорожья
Фото: zap.gp.gov.ua
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В Запорожье разоблачили правоохранителя, который требовал взятку в размере 3 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении полицейскому одного из территориальных подразделений Главного управления Национальной полиции в Запорожской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, правоохранитель требовал от местного жителя 3 тысячи долларов за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства, открытого по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Подозреваемый уверял уклониста, что имеет дружеские отношения со следователем, который осуществляет досудебное расследование, и за денежное вознаграждение сможет повлиять на принятие им «нужного» решения.

В настоящее время суд избрал для полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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взятка Запорожье

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