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Более 3 млн детей в мире умерли из-за антибиотикорезистентности – исследование

23:30, 13 апреля 2025
Более 3 миллионов детских смертей из-за устойчивости к антибиотикам в 2022 году.
Более 3 млн детей в мире умерли из-за антибиотикорезистентности – исследование
Фото: gaysin-rda.gov.ua
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В 2022 году более трех миллионов детей в мире умерли из-за инфекций, связанных с резистентностью бактерий к лекарствам. Таковы результаты исследования, представленного на конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID), сообщает MedicalXpress.

Ученые отмечают, что антибиотикорезистентность представляет серьезную угрозу для детей, которые особенно уязвимы к инфекциям. В то же время доступ к новым антибиотикам для маленьких пациентов часто ограничен - из-за задержек в разработках и распространении препаратов.

Самые высокие показатели смертности зафиксировали в Юго-Восточной Азии и Африке - 752 и 659 тысяч случаев соответственно. В этих регионах также наблюдается стремительный рост использования антибиотиков групп Watch (препараты с высоким риском развития резистентности) и Reserve (применяются только в сложных случаях как «последнее средство»).

Такие антибиотики должны применяться ограниченно, однако по данным исследования, с 2019 по 2021 год их использование в Юго-Восточной Азии выросло на 160%, а в Африке - на 126%. В то же время в обоих регионах заметно возросло и применение препаратов группы Reserve - на 45% и 125% соответственно.

По словам профессора Джозефа Гарвелла, одного из авторов исследования, активное использование таких антибиотиков, особенно без надлежащего контроля, грозит дальнейшим ростом резистентности и уменьшением эффективных вариантов лечения в будущем.

Ученые также выделили несколько факторов, усугубляющих проблему: перегруженность медицинских учреждений, ненадлежащие санитарные условия, слабая профилактика инфекций и нехватка диагностических средств в странах с низким и средним уровнем дохода.

Кроме того, во многих таких странах не ведется надлежащий мониторинг резистентности бактерий, а протоколы лечения остаются неэффективными.

«Рост устойчивости к антибиотикам Watch and Reserve в конце концов приведет к большей неэффективности лечения. Уровень смертности, который и так является тревожно высоким, продолжит существенно расти, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где доступ к альтернативным методам лечения и передовым медицинским вмешательствам может быть ограниченным», - подытожил Джозеф Гарвелл.

Авторы исследования призывают к срочной глобальной реакции на проблему, которая, по их словам, уже набрала критических масштабов.

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