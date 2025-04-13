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Понад 3 млн дітей у світі померли через антибіотикорезистентність — дослідження

23:30, 13 квітня 2025
Понад 3 мільйони дитячих смертей через стійкість до антибіотиків у 2022 році.
Понад 3 млн дітей у світі померли через антибіотикорезистентність — дослідження
Фото: gaysin-rda.gov.ua
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У 2022 році понад три мільйони дітей у світі померли через інфекції, пов’язані з резистентністю бактерій до ліків. Такими є результати дослідження, представленого на конференції Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID), повідомляє MedicalXpress.

Науковці зазначають, що антибіотикорезистентність становить серйозну загрозу для дітей, які особливо вразливі до інфекцій. Водночас доступ до нових антибіотиків для маленьких пацієнтів часто обмежений — через затримки в розробках та поширенні препаратів.

Найвищі показники смертності зафіксували в Південно-Східній Азії та Африці — 752 та 659 тисяч випадків відповідно. У цих регіонах також спостерігається стрімке зростання використання антибіотиків груп Watch (препарати з високим ризиком розвитку резистентності) та Reserve (застосовуються лише у складних випадках як «останній засіб»).

Такі антибіотики мають застосовуватись обмежено, однак за даними дослідження, з 2019 по 2021 рік їх використання у Південно-Східній Азії зросло на 160%, а в Африці — на 126%. Водночас в обох регіонах помітно зросло й застосування препаратів групи Reserve — на 45% та 125% відповідно.

За словами професора Джозефа Гарвелла, одного з авторів дослідження, активне використання таких антибіотиків, особливо без належного контролю, загрожує подальшим зростанням резистентності та зменшенням ефективних варіантів лікування в майбутньому.

Науковці також виокремили кілька чинників, що посилюють проблему: перевантаженість медичних установ, неналежні санітарні умови, слабка профілактика інфекцій та нестача діагностичних засобів у країнах із низьким та середнім рівнем доходу.

Крім того, у багатьох таких країнах не ведеться належний моніторинг резистентності бактерій, а протоколи лікування залишаються неефективними.

«Зростання стійкості до антибіотиків Watch and Reserve зрештою призведе до більшої неефективності лікування. Рівень смертності, який і так є тривожно високим, продовжить суттєво зростати, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до альтернативних методів лікування та передових медичних втручань може бути обмеженим», — підсумував Джозеф Гарвелл.

Автори дослідження закликають до термінової глобальної реакції на проблему, яка, за їхніми словами, вже набрала критичних масштабів.

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