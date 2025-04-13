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Субсидия на неотопительный период — кому нужно подавать документы

16:48, 13 апреля 2025
Некоторым украинцам необходимо подготовить и подать документы для получения субсидии на неотопительный период.
Субсидия на неотопительный период — кому нужно подавать документы
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотопительный период.

Жилищные субсидии на неотопительный сезон с мая будут переназначены для подавляющего большинства получателей автоматически, но при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе семьи.

Однако есть определенные категории людей, которые обязаны обратиться за субсидией на неотопительный период:

  • которые получают жилищную субсидию на аренду жилого помещения, за которое оплачиваются жилищно-коммунальные услуги;
  • которые получают жилищную субсидию по месту фактического проживания как внутренне перемещенные лица;
  • у которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • субсидианты, в состав домохозяйства которых входят задекларированные лица.

Также необходимо обратиться и лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября), — представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в органы Пенсионного фонда Украины надлежащим образом заполненные новые заявление и декларацию.

В ПФ отметили, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, то для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года. При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот можно онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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