Субсидія на неопалювальний період — кому треба подавати документи

Деяким українцям треба підготувати та подати документи для отримання субсидії на неопалювальний період.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадав, що з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період.

Житлові субсидії на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів автоматично, але за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини.

Проте є певні категорії людей, які мають обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період:

- які отримують житлову субсидію на оренду житлового приміщення, за яке сплачують житлово-комунальні послуги;

- які отримують житлову субсидію за місцем фактичного проживання як внутрішньо переміщені особи;

- у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

- субсидіанти, до складу домогосподарства яких входять задекларовані особи.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органів Пенсійного фонду України заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

У ПФ зазначили, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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