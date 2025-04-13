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У Києві затримали чоловіка, який викрав велосипед кур’єра біля ТРЦ

22:59, 13 квітня 2025
Кур’єр лишив велосипед на парковці, щоб забрати замовлення з ресторану, а коли повернувся – транспорт зник.
У Києві затримали чоловіка, який викрав велосипед кур’єра біля ТРЦ
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У столиці правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні велосипеда, що належав працівнику служби доставки. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався біля одного зі столичних торговельних центрів. Кур’єр служби доставки залишив свій велосипед Azimut на парковці, щоб забрати замовлення з ресторану. Коли повернувся, транспорт зник.

Про крадіжку потерпілий повідомив на лінію 102. На місце виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 43-річний місцевий житель, який раніше вже мав судимість за злочини, пов’язані з наркотиками. Зловмисника вдалося затримати завдяки співпраці оперативників та аналітиків кримінального блоку. Викрадений велосипед був виявлений у його будинку як речовий доказ.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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