У Києві заклали камінь під майбутній пам’ятник загиблим зброярам

У столиці зведуть монумент на честь 234 загиблих працівників ОПК.

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13 квітня, у День працівника оборонно-промислового комплексу України, в київському сквері імені Петра Болбочана відбулося закладання каменя на місці майбутнього Монумента пошани загиблим зброярам. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

У церемонії взяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк, голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, а також представники української оборонної промисловості.

За словами Германа Сметаніна, оборонні підприємства України нарощують виробництво зброї, що не минає без наслідків — російські сили регулярно завдають ударів по таких об’єктах. У результаті обстрілів, а також бойових дій, загинули десятки працівників оборонно-промислового комплексу.

Сметанін повідомив, що від початку повномасштабної війни загинули 234 працівники оборонки, ще 41 особа зникла безвісти. Крім того, 120 зброярів загинули вже як військові — на передовій.

Генеральний директор «Української оборонної промисловості» Олег Гуляк наголосив, що ці люди працювали для фронту, створювали, модернізували та ремонтували техніку, часто — під обстрілами. «Це не просто імена, викарбувані в камені. Це руки, які створювали зброю, модернізували техніку, ремонтували під обстрілами. Вони воювали не зі зброєю в руках, але з не меншим героїзмом і самопожертвою», — зазначив він.

Монумент має з’явитися в сквері імені Петра Болбочана орієнтовно через рік. Він стане місцем вшанування працівників оборонної галузі, які загинули внаслідок війни.

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