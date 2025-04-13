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В Киеве заложили камень под будущий памятник погибшим оружейникам

22:30, 13 апреля 2025
В столице возведут монумент в честь 234 погибших работников ОПК.
В Киеве заложили камень под будущий памятник погибшим оружейникам
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13 апреля, в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, в киевском сквере имени Петра Болбочана состоялась закладка камня на месте будущего Монумента почета погибшим оружейникам. Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В церемонии приняли участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, советник Президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, генеральный директор АО «Украинская оборонная промышленность» Олег Гуляк, председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, а также представители украинской оборонной промышленности.

По словам Германа Сметанина, оборонные предприятия Украины наращивают производство оружия, что не проходит без последствий - российские силы регулярно наносят удары по таким объектам. В результате обстрелов, а также боевых действий, погибли десятки работников оборонно-промышленного комплекса.

Сметанин сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли 234 работника оборонки, еще 41 человек пропал без вести. Кроме того, 120 оружейников погибли уже как военные - на передовой.

Генеральный директор «Украинской оборонной промышленности» Олег Гуляк подчеркнул, что эти люди работали для фронта, создавали, модернизировали и ремонтировали технику, часто - под обстрелами. "Это не просто имена, высеченные в камне. Это руки, которые создавали оружие, модернизировали технику, ремонтировали под обстрелами. Они воевали не с оружием в руках, но с не меньшим героизмом и самопожертвованием", - отметил он.

Монумент должен появиться в сквере имени Петра Болбочана ориентировочно через год. Он станет местом чествования работников оборонной отрасли, погибших в результате войны.

После подачи заявления происходит проверка данных, а дальше - передача в компенсационную комиссию (после ее создания), которая будет принимать решение о возмещении.

В Кабмине отмечают, что каждое заявление является не только шагом к компенсации, но и доказательством преступлений РФ. Оно может помочь в установлении справедливости и формировании будущих репараций.

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оружие Киев

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