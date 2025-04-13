Макрон про ракетний удар по Сумах: РФ обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа

Емманюель Макрон наголосив, що потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь.

Фото: X / Élysée

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на ракетний удар РФ.

«Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти», – написав Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Всім відомо, додав Макрон, що лише Росія хотіла цієї війни.

«Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа», – підкреслив президент Франції.

Також він зазначив, що потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь, та що Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети.

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