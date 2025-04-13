Практика судів
  1. В Україні

Як подати заяву про смерть близьких через війну до Реєстру збитків – пояснення

22:00, 13 квітня 2025
Заяви про загибель рідних під час війни приймає Міжнародний реєстр збитків.
Як подати заяву про смерть близьких через війну до Реєстру збитків – пояснення
Фото: Watchers
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які втратили рідних через повномасштабне вторгнення Росії, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Ці дані стануть підґрунтям для майбутніх компенсацій за злочини, скоєні РФ. Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Міжнародний реєстр збирає інформацію про збитки, завдані внаслідок агресії Росії з 24 лютого 2022 року. Подати заяву можуть як цивільні, так і військові.

Як подати заяву:

  • Зайти на портал Дія.
  • Вибрати розділ Каталог послуг → Репарації: Міжнародний реєстр збитків.
  • Обрати категорію А2.1 – «Смерть близького члена сім’ї», заповнити заяву й додати документи.

Заявники повинні підтвердити свій зв’язок із загиблим.

Подати заяву можуть:

  • батьки (включно з усиновлювачами, вітчимом або мачухою);
  • діти (у тому числі усиновлені, пасинок чи падчерка);
  • один із подружжя, включно з особами у фактичних шлюбних стосунках, незалежно від статі;
  • інші родичі, якщо є відповідні докази сімейного зв’язку.

Причини, які можуть бути вказані в заяві:

  • загибель під час бойових дій, обстрілів (ракетних, артилерійських, мінометних);
  • катування або нелюдське поводження;
  • підрив на вибухових пристроях;
  • спроба евакуації;
  • насильство чи викрадення на окупованих територіях;
  • гуманітарна криза (нестача їжі, води, ліків);
  • руйнування Каховської ГЕС;
  • інші обставини, пов’язані з війною.

Після подання заяви відбувається перевірка даних, а далі — передача в компенсаційну комісію (після її створення), яка ухвалюватиме рішення щодо відшкодування.

У Кабміні наголошують, що кожна заява є не лише кроком до компенсації, а й доказом злочинів РФ. Вона може допомогти у встановленні справедливості та формуванні майбутніх репарацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

реєстр збитків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив обов’язок держави забезпечити фактичну виплату пенсії українцям, які проживають за межами України

Захист прав пенсіонерів, які проживають за кордоном, на стадії виконання судового рішення – позиція Верховного Суду.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесуть зміни щодо гендерної рівності і протидії дискримінації

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ для протидії дискримінації за ознакою статі та забезпечення гендерної рівності в армії.

Якщо Вищій раді правосуддя та ВККС потрібні зарплати або відпустки, то такі ініціативи розглядаються швидко, але коли ці ж питання стосуються суддів, то вони не вирішуються роками – РСУ

У Раді суддів України звернули увагу на те, що у судовій владі усі рівні, але є органи, які рівніші за інших.

Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, рекомендовано до прийняття

Рекомендований до прийняття законопроект знімає обмеження, яке заважає кандидатам, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит чи не прийшли, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

ВККС разом з ГРД 2 роки будуть перевіряти декларації доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – Мін’юст вніс законопроект

Кабмін зареєстрував розроблений Мін’юстом законопроект, який передбачає перевірку декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів Антикорупційного суду та Верховного Суду протягом двох років

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду