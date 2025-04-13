Як подати заяву про смерть близьких через війну до Реєстру збитків – пояснення

Заяви про загибель рідних під час війни приймає Міжнародний реєстр збитків.

Фото: Watchers

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Українці, які втратили рідних через повномасштабне вторгнення Росії, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Ці дані стануть підґрунтям для майбутніх компенсацій за злочини, скоєні РФ. Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Міжнародний реєстр збирає інформацію про збитки, завдані внаслідок агресії Росії з 24 лютого 2022 року. Подати заяву можуть як цивільні, так і військові.

Як подати заяву:

Зайти на портал Дія.

Вибрати розділ Каталог послуг → Репарації: Міжнародний реєстр збитків.

Обрати категорію А2.1 – «Смерть близького члена сім’ї», заповнити заяву й додати документи.

Заявники повинні підтвердити свій зв’язок із загиблим.

Подати заяву можуть:

батьки (включно з усиновлювачами, вітчимом або мачухою);

діти (у тому числі усиновлені, пасинок чи падчерка);

один із подружжя, включно з особами у фактичних шлюбних стосунках, незалежно від статі;

інші родичі, якщо є відповідні докази сімейного зв’язку.

Причини, які можуть бути вказані в заяві:

загибель під час бойових дій, обстрілів (ракетних, артилерійських, мінометних);

катування або нелюдське поводження;

підрив на вибухових пристроях;

спроба евакуації;

насильство чи викрадення на окупованих територіях;

гуманітарна криза (нестача їжі, води, ліків);

руйнування Каховської ГЕС;

інші обставини, пов’язані з війною.

Після подання заяви відбувається перевірка даних, а далі — передача в компенсаційну комісію (після її створення), яка ухвалюватиме рішення щодо відшкодування.

У Кабміні наголошують, що кожна заява є не лише кроком до компенсації, а й доказом злочинів РФ. Вона може допомогти у встановленні справедливості та формуванні майбутніх репарацій.

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