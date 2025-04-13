Як подати заяву про смерть близьких через війну до Реєстру збитків – пояснення

Українці, які втратили рідних через повномасштабне вторгнення Росії, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Ці дані стануть підґрунтям для майбутніх компенсацій за злочини, скоєні РФ. Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Міжнародний реєстр збирає інформацію про збитки, завдані внаслідок агресії Росії з 24 лютого 2022 року. Подати заяву можуть як цивільні, так і військові.
Як подати заяву:
Заявники повинні підтвердити свій зв’язок із загиблим.
Подати заяву можуть:
Причини, які можуть бути вказані в заяві:
Після подання заяви відбувається перевірка даних, а далі — передача в компенсаційну комісію (після її створення), яка ухвалюватиме рішення щодо відшкодування.
У Кабміні наголошують, що кожна заява є не лише кроком до компенсації, а й доказом злочинів РФ. Вона може допомогти у встановленні справедливості та формуванні майбутніх репарацій.
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