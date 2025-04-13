Как подать заявление о смерти близких из-за войны в Реестр убытков – объяснение

Украинцы, которые потеряли родных из-за полномасштабного вторжения России, могут подать заявление в Международный реестр убытков. Эти данные станут основой для будущих компенсаций за преступления, совершенные РФ. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Международный реестр собирает информацию об убытках, причиненных в результате агрессии России с 24 февраля 2022 года. Подать заявление могут как гражданские, так и военные.
Как подать заявление:
- Зайти на портал Дія.
- Выбрать раздел Каталог услуг → Репарации: Международный реестр убытков.
- Выбрать категорию А2.1 - «Смерть близкого члена семьи», заполнить заявление и приложить документы.
Заявители должны подтвердить свою связь с погибшим.
Подать заявление могут:
- родители (включая усыновителей, отчима или мачеху);
- дети (в том числе усыновленные, пасынок или падчерица);
- один из супругов, включая лиц в фактических брачных отношениях, независимо от пола;
- другие родственники, если есть соответствующие доказательства семейной связи.
Причины, которые могут быть указаны в заявлении:
- гибель во время боевых действий, обстрелов (ракетных, артиллерийских, минометных);
- пытки или бесчеловечное обращение;
- подрыв на взрывных устройствах;
- попытка эвакуации;
- насилие или похищение на оккупированных территориях;
- гуманитарный кризис (нехватка пищи, воды, лекарств);
- разрушение Каховской ГЭС;
- другие обстоятельства
После подачи заявления происходит проверка данных, а дальше - передача в компенсационную комиссию (после ее создания), которая будет принимать решение о возмещении.
В Кабмине отмечают, что каждое заявление является не только шагом к компенсации, но и доказательством преступлений РФ. Оно может помочь в установлении справедливости и формировании будущих репараций.
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