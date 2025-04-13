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Как подать заявление о смерти близких из-за войны в Реестр убытков – объяснение

22:00, 13 апреля 2025
Заявления о гибели родных во время войны принимает Международный реестр убытков.
Как подать заявление о смерти близких из-за войны в Реестр убытков – объяснение
Фото: Watchers
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Украинцы, которые потеряли родных из-за полномасштабного вторжения России, могут подать заявление в Международный реестр убытков. Эти данные станут основой для будущих компенсаций за преступления, совершенные РФ. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Международный реестр собирает информацию об убытках, причиненных в результате агрессии России с 24 февраля 2022 года. Подать заявление могут как гражданские, так и военные.

Как подать заявление:

- Зайти на портал Дія.

- Выбрать раздел Каталог услуг → Репарации: Международный реестр убытков.

- Выбрать категорию А2.1 - «Смерть близкого члена семьи», заполнить заявление и приложить документы.

Заявители должны подтвердить свою связь с погибшим.

Подать заявление могут:

- родители (включая усыновителей, отчима или мачеху);

- дети (в том числе усыновленные, пасынок или падчерица);

- один из супругов, включая лиц в фактических брачных отношениях, независимо от пола;

- другие родственники, если есть соответствующие доказательства семейной связи.

Причины, которые могут быть указаны в заявлении:

- гибель во время боевых действий, обстрелов (ракетных, артиллерийских, минометных);

- пытки или бесчеловечное обращение;

- подрыв на взрывных устройствах;

- попытка эвакуации;

- насилие или похищение на оккупированных территориях;

- гуманитарный кризис (нехватка пищи, воды, лекарств);

- разрушение Каховской ГЭС;

- другие обстоятельства

После подачи заявления происходит проверка данных, а дальше - передача в компенсационную комиссию (после ее создания), которая будет принимать решение о возмещении.

В Кабмине отмечают, что каждое заявление является не только шагом к компенсации, но и доказательством преступлений РФ. Оно может помочь в установлении справедливости и формировании будущих репараций.

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