В Киеве суд наказал мужчину, который придумал причину, чтобы не служить

Военнообязанный написал отказ от мобилизации по религиозным убеждениям и объяснил: это было первое, что пришло ему в голову.

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В Киеве суд наказал мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Приговор по делу № 759/4516/25 вынес Святошинский районный суд города Киева.

В материалах дела указано, что киевлянин в июле 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Тогда ему вручили «боевую повестку», однако военнообязанный уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину.

По его словам, он «написал отказ от мобилизации из-за религиозных убеждений (первая причина, которая пришла ему в голову). Понимает, что это не является уважительной причиной, чтобы не служить. Утверждает, что готов понести наказание, однако идти воевать не готов. В содеянном не раскаивается, считает, что поступил правильно».

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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