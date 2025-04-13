В ТЦК напомнили, как назначается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны

В ТЦК разъяснили вопросы назначения и выплаты одноразовая денежной помощи для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.

Фото: trudovi.org.ua

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Тернопольский областной ТЦК и СП напомнил, как назначается и выплачивается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.

Кто имеет право?

Ветераны (мужчины и женщины) с инвалидностью вследствие войны, которым установлен статус в соответствии с пунктами 11–16 части второй статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и выдано удостоверение, в котором указан один из этих пунктов.

Какой размер помощи?

I группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн);

II группа — 300 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 908 400 грн);

III группа — 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 757 000 грн).

Перечень документов

К заявлению (согласно приложению 2 к постановлению КМУ от 29.04.2016 № 336) прилагаются копии (отсканированные копии) следующих документов:

удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны;

выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;

паспорта заявителя;

идентификационного номера или отметки в паспорте гражданина Украины об отказе от его получения;

документа, предоставляющего полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять лицо с инвалидностью вследствие войны, указанное в пунктах 11–16 части второй статьи 7 Закона, оформленного в соответствии с законодательством (в случае обращения законного представителя или уполномоченного лица);

справки с реквизитами счета, открытого в банке на имя получателя ЕДП.

Куда подавать документы?

Лично или по почте: Министерство по делам ветеранов Украины, ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001

Через любой ЦНАП — независимо от задекларированного/зарегистрированного места проживания.

Порядок выплаты

Решение о назначении и выплате ОДП оформляется приказом Минветеранов. Средства поступают на банковский счет, указанный в заявлении.

Военнослужащим, проходящим военную службу, — ОДП выплачивается воинской частью (учреждением, организацией), в которой проходит служба.

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