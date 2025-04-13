В ТЦК напомнили, как назначается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны

Тернопольский областной ТЦК и СП напомнил, как назначается и выплачивается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.
Кто имеет право?
Ветераны (мужчины и женщины) с инвалидностью вследствие войны, которым установлен статус в соответствии с пунктами 11–16 части второй статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и выдано удостоверение, в котором указан один из этих пунктов.
Какой размер помощи?
I группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн);
II группа — 300 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 908 400 грн);
III группа — 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 757 000 грн).
Перечень документов
К заявлению (согласно приложению 2 к постановлению КМУ от 29.04.2016 № 336) прилагаются копии (отсканированные копии) следующих документов:
Куда подавать документы?
Лично или по почте: Министерство по делам ветеранов Украины, ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001
Через любой ЦНАП — независимо от задекларированного/зарегистрированного места проживания.
Порядок выплаты
Решение о назначении и выплате ОДП оформляется приказом Минветеранов. Средства поступают на банковский счет, указанный в заявлении.
Военнослужащим, проходящим военную службу, — ОДП выплачивается воинской частью (учреждением, организацией), в которой проходит служба.
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