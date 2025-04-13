Практика судов
  1. В Украине

В ТЦК напомнили, как назначается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны

19:13, 13 апреля 2025
В ТЦК разъяснили вопросы назначения и выплаты одноразовая денежной помощи для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.
В ТЦК напомнили, как назначается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны
Фото: trudovi.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский областной ТЦК и СП напомнил, как назначается и выплачивается одноразовая денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.

Кто имеет право?

Ветераны (мужчины и женщины) с инвалидностью вследствие войны, которым установлен статус в соответствии с пунктами 11–16 части второй статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и выдано удостоверение, в котором указан один из этих пунктов.

Какой размер помощи?

I группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн);

II группа — 300 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 908 400 грн);

III группа — 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 757 000 грн).

Перечень документов

К заявлению (согласно приложению 2 к постановлению КМУ от 29.04.2016 № 336) прилагаются копии (отсканированные копии) следующих документов:

  • удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны;
  • выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;
  • паспорта заявителя;
  • идентификационного номера или отметки в паспорте гражданина Украины об отказе от его получения;
  • документа, предоставляющего полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять лицо с инвалидностью вследствие войны, указанное в пунктах 11–16 части второй статьи 7 Закона, оформленного в соответствии с законодательством (в случае обращения законного представителя или уполномоченного лица);
  • справки с реквизитами счета, открытого в банке на имя получателя ЕДП.

Куда подавать документы?

Лично или по почте: Министерство по делам ветеранов Украины, ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001

Через любой ЦНАП — независимо от задекларированного/зарегистрированного места проживания.

Порядок выплаты

Решение о назначении и выплате ОДП оформляется приказом Минветеранов. Средства поступают на банковский счет, указанный в заявлении.

Военнослужащим, проходящим военную службу, — ОДП выплачивается воинской частью (учреждением, организацией), в которой проходит служба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ВСУ война ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС совместно с ГРД в течение 2 лет будет проверять декларации добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – Минюст внес законопроект

Кабмин зарегистрировал разработанный Минюстом законопроект, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности и семейных связей судей Антикоррупционного суда и Верховного Суда в течение двух лет.

Предприятие, у которого принудительно изымают имущество на военные нужды, не является субъектом, имеющим право оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их целесообразность — Верховный Суд

У ООО на военные нужды принудительно изъяли самосвал, который находился в залоге и имел статус вещественного доказательства в уголовном производстве – Верховный Суд указал, что ООО не является тем субъектом, который может оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их необходимость, целесообразность, эффективность.

Галина Третьякова внесла доработанный законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

В доработанной редакции говорится о том, что пенсия, назначенная в соответствии с законами о государственной службе, о прокуратуре и прочим, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с законами о прокуратуре, государственной службе или о судоустройстве и статусе судей, лицам, не имеющим права на назначение «обычной» пенсии, не выплачивается.

Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Андрій Бітов
    Андрій Бітов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду