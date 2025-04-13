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У ТЦК нагадали, як призначається одноразова грошова допомога для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни

19:13, 13 квітня 2025
У ТЦК роз’яснили питання призначення та виплати одноразової грошової допомоги для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.
У ТЦК нагадали, як призначається одноразова грошова допомога для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни
Фото: trudovi.org.ua
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Тернопільський обласний ТЦК СП нагадав, як призначається та виплачується одноразова грошова допомога для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.

Хто має право?

Ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено статус згідно з пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та видано посвідчення в якому зазначено один із цих пунктів.

Який розмір допомоги?

І група — 400 прожиткових мінімумів (станом на 2025 рік — 1 211 200 грн);

ІІ група — 300 прожиткових мінімумів (станом на 2025 рік — 908 400 грн);

ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів (станом на 2025 рік — 757 000 грн);

Перелік документів

До заяви (згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 29.04.2016 № 336) додаються копії (скановані копії) таких документів:

◾ посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

◾ витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки медико-соціальної експертної комісії;

◾ паспорта заявника;

◾ ідентифікаційного номера або відмітку в паспорті громадянина України про відмову від його прийняття;

◾ документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти особу з інвалідністю внаслідок війни, зазначену у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону, оформленого відповідно до законодавства (у разі звернення законного представника або уповноваженої особи);

◾ довідки з реквізитами рахунка, відкритого в банку на ім’я одержувача ОГД.

Куди подавати документи?

Особисто або поштою: Міністерство у справах ветеранів України, вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001

Через будь-який ЦНАП – незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Порядок виплати

Рішення про призначення та виплату ОГД оформляється наказом Мінветеранів. Кошти надходять на банківський рахунок, вказаний у заяві.

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу – ОГД виплачується військовою частиною (установою, організацією), в якій проходять службу.

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ЗСУ війна ТЦК

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