В Індії жінка вбила свою 17-річну дочку за те, що вона збрехала про результати іспитів

Мати, дізнавшись про обман доньки щодо результатів іспитів, завдала їй численних ножових поранень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Індії мати вбила свою доньку за те, що вона сказала неправду щодо результатів іспитів. Про це повідомляє Independent.

Так, у місті Бенгалуру, що в штаті Карнатака на півдні Індії, 59-річну Бхіманені Падміні Рані засудили до довічного ув’язнення за вбивство своєї 17-річної доньки Сахіті Шивапрії.

Трагедія сталася 29 квітня 2024 року, коли мати, дізнавшись про обман доньки щодо результатів іспитів, завдала їй численних ножових поранень.

Сахіті, яка навчалася на другому курсі передуніверситетської програми, перебувала під сильним тиском через необхідність успішно скласти іспити. Вона провалила п’ять предметів, але сказала матері, що отримала 95% балів.

Під час сварки дівчина зізналася, що провалила один предмет, і звинуватила матір у браку підтримки.

Розлючена Рані, яка розповідала родичам, що її донька отримає місце в американському університеті, зателефонувала подрузі Сахіті й дізналася правду — провалених іспитів було п’ять.

За даними поліції, жінка заявила: «Я хвалилася рідним, що Сахіті отримала 95% і поїде навчатися до США. Якби вони дізналися правду, я б зазнала приниження». У пориві гніву Рані також планувала покінчити з собою, але вижила після отриманих травм і лікування.

Видання вказує, що цей випадок вкотре підкреслює проблему жорсткої академічної культури в Індії, де невдачі на іспитах часто сприймаються як ганьба.

За даними Національного бюро кримінальної статистики (NCRB), у 2021 році в Індії 13 044 студенти наклали на себе руки, що становить 7,6% від загальної кількості самогубств. Кількість самогубств серед студентів зростає швидше, ніж населення країни чи загальні показники самогубств.

Звіт Інституту IC3 показує, що за останні два десятиліття цей показник збільшується на 4% щороку — удвічі швидше, ніж загальнонаціональний рівень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.