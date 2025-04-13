Понад 40% зброї на фронті — українського виробництва, – Буданов

За словами керівника ГУР Міноборони українські дрони та артсистеми не поступаються західним аналогам.

Фото: armyinform

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Більше 40% озброєння, яке сьогодні використовують українські військові, виготовлено в Україні. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов з нагоди Дня українського зброяра, який відзначають 13 квітня.

За словами Буданова, українські системи озброєння не поступаються іноземним аналогам і розробляються з урахуванням реальних потреб фронту. Він назвав вітчизняних виробників зброї «ковалями перемоги» і підкреслив важливість їхньої роботи для воєнної розвідки.

«Українські зброярі - ковалі перемоги, фахівці, які точним інженерним розрахунком створюють силу, що диктує правила гри на полі бою. Саме їхні розробки дозволяють воєнній розвідці діяти точно, рішуче й на випередження», — зазначив він.

Буданов окремо згадав про морські дрони MAGURA V5, які, за його словами, відкрили нову епоху в морських операціях і дозволили бити по ворожому флоту навіть у портах. Також він відзначив ударні дрони «Лютий» та «Бобер», які працюють у глибокому тилу противника, артилерійські установки «Богдана», що забезпечують мобільність і вогневу міць на передовій, а також розвідувальні дрони «Сич» і «Рубака», які дають змогу уражати цілі на великій відстані.

«Це показник того, що Україна спроможна бути цінним оборонним партнером демократичного світу. У час, коли кордони Європи знову стали лініями фронту, саме українська зброя стала щитом для безпеки всієї європейської спільноти», — підсумував Буданов.

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