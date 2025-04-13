Более 40% оружия на фронте – украинского производства, – Буданов

По словам руководителя ГУР Минобороны украинские дроны и артсистемы не уступают западным аналогам.

Фото: armyinform

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Более 40% вооружения, которое сегодня используют украинские военные, изготовлено в Украине. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов по случаю Дня украинского оружейника, который отмечается 13 апреля.

По словам Буданова, украинские системы вооружения не уступают иностранным аналогам и разрабатываются с учетом реальных потребностей фронта. Он назвал отечественных производителей оружия «кузнецами победы» и подчеркнул важность их работы для военной разведки.

«Украинские оружейники - кузнецы победы, специалисты, которые точным инженерным расчетом создают силу, диктующую правила игры на поле боя. Именно их разработки позволяют военной разведке действовать точно, решительно и на опережение», - отметил он.

Буданов отдельно упомянул о морских дронах MAGURA V5, которые, по его словам, открыли новую эпоху в морских операциях и позволили бить по вражескому флоту даже в портах. Также он отметил ударные дроны «Лютый» и «Бобер», которые работают в глубоком тылу противника, артиллерийские установки «Богдана», обеспечивающие мобильность и огневую мощь на передовой, а также разведывательные дроны «Сыч» и «Рубака», которые позволяют поражать цели на большом расстоянии.

«Это показатель того, что Украина способна быть ценным оборонным партнером демократического мира. Во время, когда границы Европы снова стали линиями фронта, именно украинское оружие стало щитом для безопасности всего европейского сообщества», - подытожил Буданов.

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