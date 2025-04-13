YouTube тестирует таймер для ограничения времени в Shorts

YouTube хочет остановить бесконечный просмотр коротких видео.

Фото: Androidsis

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YouTube работает над новой функцией, которая поможет пользователям контролировать время, проведенное в просмотре коротких видео Shorts. Это реакция компании на растущую тревогу из-за «думскроллинга» - бесконтрольного просмотра бесконечной ленты контента. О новой разработке сообщает TechCrunch.

В бета-версии приложения обнаружили строки кода, которые свидетельствуют о появлении полноценного таймера. Если пользователь превышает установленный дневной лимит, Shorts больше не будут обновляться автоматически. Это отличается от привычных напоминаний «сделать перерыв», которые существуют в YouTube уже давно.

Несмотря на ограничения, просмотр отдельных коротких видео все еще будет возможным - в частности, через домашнюю ленту или поиск. Полной блокировки просмотра не предусмотрено.

Официально функция еще не запущена, однако YouTube подтвердил ее разработку. Ожидается, что в ближайшее время новинка станет доступной более широкому кругу пользователей.

Формат Shorts YouTube активно продвигает последние годы как ответ на популярность TikTok. Ежедневно миллионы людей просматривают короткие видео в этом режиме, часто теряя ощущение времени. Судя по действиям компании, в YouTube начали задумываться над влиянием такого контента на поведение аудитории.

На фоне этих изменений Google продолжает пересматривать внутренние приоритеты: недавно компания сократила сотни сотрудников из команд, которые занимались Chrome, Android и Pixel, одновременно усилив фокус на развитие искусственного интеллекта.

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